"Днем 17 августа в большинстве районов области температура воздуха может достигнуть 34 градусов", — сообщается на странице ведомства "ВКонтакте".

Спасатели просят новгородцев и туристов соблюдать меры безопасности.

Как сообщили журналистам в среду в местном гидрометцентре, аномальной жарой новгородцы обязаны антициклону, который, по словам синоптиков, "завис над регионом".

"В пятницу станет полегче, температура воздуха опустится ниже 30", — сказал представитель гидрометцентра.

Предполагается, что в выходные жара пойдет на спад.