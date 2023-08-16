«В этом году россияне совершили на 67% больше поездок за границу со стоповерами, чем за аналогичный период в прошлом году. По сравнению с 2021 годом число таких поездок выросло более чем вдвое. По данным сервиса бронирования МТС Travel, средняя длительность стоповера в январе-июле этого года составила почти двое суток (41 час)», — сообщает пресс-служба сервиса.

По его данным, каждый четвертый стоповер был сделан в Турции – эта страна стала самым популярным направлением для длительных остановок. Среди стран, в которые путешественники чаще всего отправлялись из Турции – Италия, Испания и Франция.

На втором месте оказались Арабские Эмираты – страна поднялась с третьей строчки прошлогоднего рейтинга. В ОАЭ чаще всего останавливались по пути на Мальдивы, Шри-Ланку и в Таиланд. Тройку лидеров замыкает Белоруссия, откуда туристы чаще всего едут в Грузию.

На четвертом месте – Армения. Число длительных (от 12 часов до 3 суток) пересадок, сделанных в стране с января по июль, выросло в 2,8 раза год к году. Кроме того, активно (в 2,4 раза) растет популярность и ближневосточных направлений – Катара и Египта.

На пятом – Грузия. Также в первой десятке Азербайджан, Узбекистан, Катар, Египет и Сербия.

В исследовании учитывались поездки за границу с посещением двух и более стран. В качестве стоповеров рассмотрены первые страны пребывания после выезда из России при условии, что путешественник находился там не менее 12 и не более 72 часов.