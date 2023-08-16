«Установить, что требование, установленное частью шестнадцатой статьи 9 Федерального закона «Об основах туристской деятельности ‎в Российской Федерации» не применяется до 1 марта 2024 г. в отношении всех туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выездного туризма», — говорится в тексте документа.

"Электронная путевка" – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Закон о ее введении в России вступил в силу 1 сентября 2022 года. Туроператоры по выездному туризму с 1 сентября 2023 года должны будут передавать в единую информационную систему электронных путевок данные обо всех проданных турах за рубеж. Для турпакетов по России это требование отложено на год, до 1 сентября 2024 года.

Как считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ), перенос введения электронной путевки на полгода позволит избежать коллапса на туристическом рынке

«Очень важно, что регулятор позаботился о туроператорах и агентах и принял меры, чтобы избежать коллапса на рынке, так как подавляющая часть его участников пока технически не готова подключиться к системе «Электронная путевка». В пояснительной записке к проекту ведомство указывает, что он принимается для снижения административной нагрузки на туроператоров, работающих в условиях сохраняющегося внешнего санкционного давления», — считает глава правового комитета РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

Как напоминает эксперт, введение в действие системы «Электронная путевка» переносится не первый раз. Однако на этот раз ведомство сняло и запрет на реализацию турпродукта туроператором или турагентом без передачи сведений в систему. При прежних переносах сохранялось противоречие, когда сроки действия системы отодвигались, но де-юре компании все равно должны были уже передавать в нее информацию.

“Мы приветствуем эту инициативу и благодарим Министерство экономического развития за то, что к нашему мнению прислушиваются. Безусловно, это единственно верное решение, которое можно было принять в данной ситуации. Дополнительный срок поможет туроператорам проверить возможности системы и настроить в ней свою работу в нормальном рабочем режиме. Эта мера способствует снижению напряжения и сохранению добросовестных компаний в реестре”, — подчеркивает президент РСТ Илья Уманский.

В начале июля он направил замминистру экономического развития Дмитрию Вахрукову предложения по совершенствованию механизмов функционирования системы, а также перенесению сроков ее введения на год – до 1 сентября 2024 года – и для туроператоров по выездному туризму.