"С 2024 года на Курортном озере "30'Ка" появятся информационные знаки, призывающие не выходить с зоны пляжа в купальнике или в плавках", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большое количество жалоб на подобное поведение поступает от отдыхающих в санаториях и местных жителей курорта.

"Нахождение в купальнике разрешено исключительно на территории пляжа, даже прогуляться по набережной подразумевает надеть на себя элемент одежды. Мы столкнулись с этим совсем недавно, ранее такого вида отдыха у нас не было", — приводятся в сообщении слова главы города Евгения Бакулина.