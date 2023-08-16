Очаг заболевания, как следует из приказа регионального департамента ветеринарии, выявлен в одном из вольеров для европейских муфлонов, принадлежащих охотпользователю ООО "Юг Поволжья", расположенном в охотничьем угодье "Большечерниговское — 1" в селе Августовка.

Карантин будет снят после завершения противолептоспирозных мероприятий и лабораторного подтверждения того, что хозяйство по этому заболеванию благополучно.

На время карантина запрещен вывод и вывоз животных для воспроизводства или продажи, перегруппировка животных без ведома ветеринарного специалиста, а также допуск к воде открытых водоемов, поить и купать животных в этой воде также запрещено.

Вместе с тем, не допускается выпас не вакцинированных животных на пастбищах, где ранее выпасались больные лептоспирозом животные, или на территории природного очага лептоспироза, скармливание не вакцинированным животным кормов, в которых обнаружены инфицированные лептоспирозом грызуны.

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, общая для людей и животных. Она характеризуется поражением капилляров, печени, почек, мышц и сопровождается лихорадкой. Встречается во всех странах, по эпидемиологической опасности и ущербу лептоспироз не уступает туберкулезу и бруцеллезу.