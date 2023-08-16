«Активности самой разной направленности – от спортивной до исторической, а также развлекательного характера, смогут найти для себя жители и гости города», — говорится в сообщении.

Концертные и интерактивные площадки начнут свою работу в 10.00 в различных уголках города. Вечерняя часть мероприятий стартуют с 15.00.

Согласно афише, 25-26 августа в акватории Геленджикской бухты пройдут городские соревнования по парусному спорту «Кубок Геленджика».

Среди праздничных мероприятий 26 августа состоятся выступления народных коллективов, турнир по пляжному волейболу, турнир по боксу.

Также горожан и туристов приглашают в Геленджикский историко-краеведческий музей на «Литературный Геленджик». Там же к празднику откроется выставка исторических фотографий 1950-80х годов санаториев и пионерских лагерей Геленджика.

Кроме того, в этот день пройдут соревнования по волейболу и пляжному футболу, различные конкурсы и праздничные концерты.