"Реставрационные работы длились с 2022 года и выполнялись реставраторами из компании "Стройдекор". В результате были устранены трещины, разрушения штукатурного слоя, восстановлены сандрики, усилена кирпичная кладка. Самой скульптурной композиции трех граций на углу здания также был возвращен первоначальный облик", — говорится в сообщении компании.

Памятник в стиле необарокко, построенный по проекту архитектора Вильгельма Ван-дер-Гюхта в 1906-1907 годах, в начале XX столетия был доходным домом для знаменитых и богатых постояльцев, и принадлежал прусскому подданному Карлу Шрейберу. Его фасады с ризалитами, завершенными полуциркульными фронтонами с барельефами с путти, обращены к Потёмкинской и Захарьевской улице. При этом ризалиты богато декорированы каннелюрованными полуколоннами коринфского ордера, парными скульптурами кариатид, полукруглыми балконами с балюстрадой. Угловую часть дома завершает трехчетвертной в плане эркер с башней, завершенной куполом с лантерной и флюгером. В элитном клубном доме расположено 23 квартиры.