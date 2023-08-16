"Ремонт трубопровода в Адлере потребует остановить водозабор, добывающий воду для трех районов Сочи. Инженерные службы водоканала выявили серьезные повреждения на магистральной сети диаметром 800 мм, расположенной на улице Ленина вблизи ЖК "Курортный" в Адлере", — говорится в сообщении.

Отмечается, что без оперативного вмешательства может произойти крупная авария, способная оставить без ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи.

"Для оперативного проведения восстановительных работ, инженерные службы будут вынуждены остановить оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере и произвести опустошение систем водоснабжения. В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное столкнутся с перебоями в подаче ресурса", — отмечает пресс-служба.

Завершить ремонтные работы планируется до конца текущих суток. Восстановить подачу ресурса населению предполагается к концу следующего дня — 17 августа.

"С целью обеспечения горожан питьевой водой будет организовано курсирование автоцистерн, места дислокации которых будут меняться в зависимости от поступающих заявок", — подчеркивает МУП "Водоканал".

Между тем, специалисты сочинского гидрометеоцентра в среду распространили штормовое предупреждение о сильной жаре. "В период с 11 до 13 часов и в дневные и вечерние часы 16 августа на территории г.Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха местами составит +36+37 градусов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в последнее время в Сочи произошел ряд аварий на сетях водоснабжения. Так, 9 августа оползень повредил магистральный водовод диаметром 800 мм вблизи ЖК "Курортный" на улице Ленина в Адлере. В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также с.Раздольное и ЖК "Министерские озера" столкнулись с перебоями в подаче ресурса. Восстановительные работы завершены 11 августа.

Кроме того, 9 августа произошел прорыв на крупном магистральном трубопроводе диаметром 500 мм, который обеспечивает ресурсом значительную территорию Сочи. Перебои с водой отмечались у жителей более 30 улиц.

Также разрушение водовода произошло в селе Сергей-Поле Лазаревского района Сочи, где до настоящего времени воду подают по графику.