"В аэропортах Узбекистана отменяется система двойного (зеленого и красного) коридора для пассажиров, вылетающих по международным направлениям", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ГТК, до конца текущего года во всех международных аэропортах Узбекистана будет внедрена система дистанционного таможенного контроля. Этот опыт успешно апробирован в воздушной гавани в Самарканде.

"Дистанционный таможенный контроль предусматривает осуществление таможенного контроля и оформления на основе принципа выборочности и дистанционного визуального наблюдения с использованием системы управления рисками", — отмечается в сообщении.

С 1 января 2018 года в аэропортах Узбекистана действовала система двойного таможенного коридора.