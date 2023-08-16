"В августе один за другим проходят Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" решил отметить их все вместе — 19 августа на празднике народных традиций "Три Спаса в Мелихове", — отмечают в министерстве.

Гости смогут освятить яблоки, посетить мастер-классы, выставки, ярмарку народных промыслов, побывать на тематической экскурсии "Птичьи трели мелиховского сада". Также посетителей приглашают принять участие в русских играх, турнире по яблочным шашкам, посмотреть дефиле русских народных костюмов, познакомиться с предметами старины и атрибутами русского чаепития. Артисты Мелиховского театра "Чеховская студия" в этот день представят театральные миниатюры по произведениям А.П. Чехова.