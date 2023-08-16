«Фестиваль «Без границ» — знаковое событие в культурной жизни не только нашей страны, он призван стать важнейшей площадкой международного диалога в сфере циркового искусства. Заявки на Фестиваль поступали из множества стран, среди которых Франция, Колумбия, Италия, Аргентина, Мексика, Китай, Япония, США и Гватемала. В состав отборочной комиссии вошли ведущие деятели искусства и признанные профессионалы цирковой сферы», — говорится в сообщении.

Как отмечают в Росгосцирке, отбор прошли 22 цирковых номера, которые будут показаны на манеже Большого Санкт-Петербургского государственного цирка с 14 по 17 сентября 2023 года.

Среди них – силовое трио из Эфиопии DMM Brothers, клоун «Berty Balder» в исполнении Франка Балдерa из Германии, жонглер из Испании Мартин Макки, групповое диаболо в исполнении Китайской национальная группы, Китай, гимнаст на ремнях из Мексики Эммануэль Торрес, артисты из России Беларуси, Гватемалы, Вьетнама и других стран.

Фестиваль проводится Минкультуры совместно с федеральным казенным предприятием Росгосцирк.