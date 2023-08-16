"Туристы (пропавшие в горах Краснодарского края — ИФ) чувствуют себя хорошо, в медицинской помощи не нуждаются. Мужчины заблудились в тумане и потеряли тропу после перевала Чертовы ворота. Сейчас они возвращаются домой", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России уточнили, что сегодня около полудня спасателям позвонила родственница туристов и сообщила, что они вышли на связь по телефону.

"Туристы сказали, что слышали вчера вертолет и даже махали руками, но никаких сигнальных обозначений в виде костра не подавали. Мужчины удивились, что их ищут, хоть и подтвердили, что должны были выйти гораздо раньше", — добавили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сейчас туристы планируют самостоятельно спускаться в поселок Красная Поляна. Спасатели возвращаются на базу МЧС.

Ранее сообщалось, что двое туристов пропали в горах Краснодарского края после попытки совершить поход из Майкопа через гору Большой Тхач. 5 августа отец и сын отправились в поход. Контрольным временем возвращения было 11 августа. Однако в назначенное время на связь они так и не вышли, и 13 августа к спасателям с заявлением об организации поиска обратился родственник пропавших туристов.