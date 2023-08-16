"Наша новая точка притяжения — кинотеатр под открытым небом. "Сириус" создавался на базе объектов олимпийского наследия, и символично, что наши кинопоказы мы тоже начинаем с фильмов о героях спорта и в присутствии героев спорта", — подчеркнул глава администрации.

По его словам, на открытие проекта приехали олимпийская чемпионка Елена Вяльбе и организатор проекта Юлия Пахомова-Горшкова — дочь легендарных фигуристов Александра Горшкова и Людмилы Пахомовой.

"В новом кинотеатре покажут много художественных и документальных фильмов о достижениях в науке, искусстве и спорте — обо всем, для чего создавалась федеральная территория "Сириус". Приглашаю всех на кинопоказы, вход на них свободный", — сказал Плишкин.

По его словам, открыл кинотеатр тематический проект "Герои спорта — Герои страны". Киномарафон знакомит зрителей с историями выдающихся российских спортсменов и их достижениями. В первый вечер гости увидели фильм "Белый снег" о трехкратной олимпийской чемпионке, лыжнице Елене Вяльбе, которая вместе со сценаристом Маратом Кимом представила картину.

"Сценарий этого фильма готовили с моих слов. В нем все — правда. Есть много личных моментов, например, жестокое воспитание моей мамы. Я присутствовала на съемках фильма, следила за процессом — это захватывающе. Сегодня я хочу поблагодарить всех причастных к запуску проекта "Герои спорта — Герои страны", который мы открыли на федеральной территории "Сириус", — цитирует пресс-служба Вяльбе.

В свою очередь, в пресс-службе ФТ "Сириус" сообщили, что в течение недели в "Сириусе" покажут фильмы "Леонид Тягачев" (2022), "Одиннадцать молчаливых мужчин" (2021), "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" (2019) и многие другие.

Кроме кинопоказов зрителей ждут творческие встречи. Организатором проекта выступил Международный фестиваль спортивного кино KRASNOGORSKI при поддержке федеральной территории "Сириус" и Минспорта России.

"Амфитеатр, рассчитанный на 700 человек, и экран размером 10 на 6 метров расположены на берегу Черного моря. На новой площадке будут проходить фестивали художественного и документального кино о достижениях в науке, технологиях, искусстве и спорте", — добавили в пресс-службе.