"Этап благополучно завершен! Я звоню вам из поселка Черский в Якутии. Теперь мне остается пройти порядка тысячи километров, чтобы замкнуть главный маршрут. Надеюсь, в будущем году мне удастся это сделать", — доложил путешественник по телефону в музей.

В телефонном разговоре 67-летний землепроходец напомнил, что часть пути он проделал в весельной лодке вдоль побережий Восточно-Сибирского моря.

"Порой расталкивал веслами льдины... Много всего довелось повидать, — поделился путешественник. — Землю Санникова видел не раз, благо, погода была солнечная, ясная. Вернусь в Рязань и расскажу об этом подробнее. Возможно, это будет сенсация!" — отметил Атласов.

Кроме того, путешественник предположил, что загадочный белый медведь, который, по сообщениям якутских СМИ, подошел к селу Походск, охотился именно за ним.

"По пути белые мишки не раз загоняли меня в речные протоки, заставляя скрываться от их внимания, — рассказал землепроходец. — Один, особенно настойчивый, шел за мной до самого Походска".

Надо отметить, что этот случай вызвал тревогу в якутском селе. Неделю назад "Интерфакс — Дальний Восток" сообщило о том, что инспектор государственного природного заповедника "Медвежьи острова" заметил белого медведя, который бродит недалеко от Походска. Местных жителей предупредили — нужно быть осторожными!

В настоящее время Атласов намерен добраться до Якутска: лететь придется сначала на вертолете, потом на самолете, а затем до Москвы и Рязани.

"Полярная Россия" — уникальный авторский проект Атласова. Он стремится без какой-либо технической поддержки в одиночку преодолеть путь от российских границ с Норвегией до северо-восточного побережья Чукотки. Проект начался в 2015 г., его цель — пересечь страну с Запада на Восток по Заполярью, стартовой точкой стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

Каждый год Атласов проходит новый этап экспедиции, он идет совершенно один, весь запас продуктов несет с собой. В путешествии он пользуется только надувной лодкой с веслами, спит в палатке.