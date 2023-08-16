Мероприятие состоится впервые, оно приурочено к православному празднику Преображение Господне, который в народной традиции отмечается как "Яблочный Спас".

"Важные праздники, известные как "Три августовских Спаса", следуют друг за другом в течение последнего месяца лета. Названия этих праздников связаны с идеей "спасения" и сбора урожая. Это Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. В это время люди приносят в храмы плоды нового урожая", — отмечает пресс-служба.

На фестивале будет представлена концертная программа творческих коллективов и исполнителей области, народные игры и забавы. Мастера-ремесленники познакомят гостей с традиционными технологиями народных художественных промыслов на мастер-классах.

Главным угощением станет выпечка с яблоками, для участников организуют конкурс-дегустацию традиционных рецептов мучных кулинарных изделий.