«14 августа человек, представившийся как депутат района им. Полины Осипенко Хабаровского края Максим Кочергин, управляя катером, совершил умышленный проезд через группу краснокнижных гренландских китов. Депутат также совершал действия, которые могли привести к травмам и гибели китов – преследование на высокой скорости, опасное маневрирование. Кроме того, он систематически пересекал маршрут движения китов, опасно сокращал допустимую дистанцию, на большой скорости въезжал в скопление китов и совершал другие действия, в результате которых киты могли получить увечья, выброситься на берег или погибнуть», — цитируется в сообщении заявление директора турфирмы.

В документе отмечается, что все попытки связаться с катером, которым управлял депутат, были проигнорированы. Инцидент произошел на глазах туристов и ученых, которые в это время работали в бухте.

Как отмечают в РСТ, бухта Врангеля – место концентрации редкого гренландского вида китов, здесь можно поплавать вместе с животными на безмоторных сапах.

«В бухте бывает не менее 20 китов, а иногда собирается до сотни. Более двух лет выстраиваем правильные взаимоотношения людей и гренландских китов, которых осталось очень мало в мире, это вымирающий вид, но мы хотим их сохранить. Наша компания сознательно ограничила число туристов. Желающих приехать много, можно было бы за сезон, который длится три месяца, принимать и пару тысяч, но мы в прошлом году приняли 500, а в этом сократили турпоток до 400. Часть своей прибыли отдаем на поддержку ученых, которые приезжают сюда изучать китов», — пояснил Мавланов.

Как отметил глава комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов, Шантарские острова, где находится бухта Врангеля – уникальное туристическое направление мирового уровня. Оно очень важно для развития приключенческого туризма в России.

«Шантарские острова — это 15 диких необитаемых островов в Охотском море. Некоторые из них достигают длины в десятки километров, другие — совсем крохотные. Флора и фауна архипелага составляют уникальный природный комплекс, и потому в 2013 году на этой территории был создан национальный парк. Сюда едут за первозданной природой, а также увидеть гренландских китов. Их вес достигает 150 тонн, а длина – 22 метров. Этот вид китообразных обитает только в холодных водах Северного полушария. На мелководье бухты Врангеля киты иногда приходят для социализации или чтобы спрятаться от плотоядных косаток», — пояснил эксперт.