"Это первый случай в Испании, когда пассажирские суда будут использовать этот тип экологичного топлива, производимого в энергетическом парке Сан-Роке Cepsa (Кампо-де-Гибралтар, Кадис) из сельскохозяйственных отходов и поставляемого в порт Альхесирас", — говорится в сообщении Cepsa.

Данное топливо может использоваться на судах без модификации двигателей и обладает высоким потенциалом снижения выбросов CO2 (до 90%) по сравнению с традиционным видом топлива, отмечает производитель. Для его производства Cepsa преобразовала один из своих заводов в Сан-Роке, адаптировав установку Isomax. Паромы будут содержать в своих топливных баках до 15% биодизеля.

"Поставка почти 100 тонн возобновляемого дизельного топлива позволит избежать выбросов CO2 на 63 тонны, что эквивалентно посадке 750 деревьев", — уточняется в пресс-релизе.

Cepsa проверила эффективность биотоплива 2G на собственном флоте судов, прежде чем начать продавать его клиентам, обеспечив оптимальную работу и производительность двигателя. Компания стремится к 2030 году стать ведущим производителем биотоплива в Испании и Португалии с объемом 2,5 млн тонн в год и зеленого водорода с мощностью электролиза 2 ГВт.

Naviera Armas Trasmediterranea — ведущая судоходная группа Испании и один из ключевых игроков в секторе пассажирских паромов в Европе. Ежегодно перевозит более 5 млн человек по маршрутам, соединяющие юг Испании с Сеутой, Мелильей, Марокко, Алжиром и Канарскими островами.