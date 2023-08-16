Прибыль авиакомпании за аналогичный период 2022 года составила 4,949 млрд тенге. Таким образом, чистая прибыль компании в отчетном периоде выросла в 2,1 раза.

Прибыль до налогообложения также выросла в 2,1 раза, составив 13,819 млрд тенге, операционная прибыль — на 34%, до 25,103 млрд тенге.

Выручка авиакомпании в отчетном периоде увеличилась на 29,6%, до 238,430 млрд тенге, выручка от пассажирских перевозок — на 29,7%, до 231,363 млрд тенге, от перевозок грузов и почты — на 14,2% — до 4,672 млрд тенге.

Активы авиакомпании с начала года выросли на 2,9%, до 595,523 млрд тенге, обязательства — на 2,7%, до 521,883 млрд тенге, собственный капитал — на 4,5%, до 73,640 млрд тенге, уставный капитал не изменился и составил 2,502 млрд тенге.

Air Astana — совместное предприятие казахстанского госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно). 100%-ной дочерней компанией Air Astana является лоукостер FlyArystan.

Официальный курс на 16 августа — 449,17/$1.