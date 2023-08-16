"Принято решение о воссоздании яруса звона на колокольне Никольского собора", — сказал собеседник.

Утерянные в советские годы колокола будут отлиты на средства меценатов. Вернуть колокола на колокольню Никольского собора, являющуюся памятником XVII века, планируется в конце 2024 года — после завершения комплексной реставрации колокольни.

Ремонтно-восстановительные работы здесь ведет петербургское ООО "Возрождение". Реставрация проводится в рамках национального проекта "Культура" и финансируется министерством культуры РФ.