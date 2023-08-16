По словам собеседника агентства, в этом году подготовлена интересная программа праздника, которая поможет посетителям музей погрузиться в атмосферу музыки и веселья, а также стать участником множества конкурсов. Также для детей и взрослых будут работать игровые площадки и мастер-классы.

"В частности, желающие смогут попробовать свои силы в игре, которую очень любил Иван Петрович Павлов — в крокете. А любители сладкого на мастер-классе научат варить варенье по старинным русским рецептам ", — отметил представитель музея.

Завершится праздник концертом, который подготовили артисты — друзья музея.

Иван Павлов — известный отечественный ученый-физиолог, вивисектор. Создал науку о высшей нервной деятельности, основал первую в России физиологическую школу. В 1904 году стал Нобелевским лауреатом в области медицины. Этой высокой наградой отмечена его работа по физиологии пищеварения.