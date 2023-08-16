"В 2023 году мы (оборудовали) по госзаказу 250 км минерализованных просек, еще 106 км сделали сверх задания", — сказал он в эфире одного из местных телеканалов.

Маленко отметил, что ситуация с пожарами в течение двух последних лет в нацпарке складывается благополучно. За это время на территории парка был зарегистрирован единственный и небольшой пал травы.

Директор нацпарка добавил, что большую роль в обеспечение пожарной безопасности сыграли значительные закупки спецтехники. "Так, в прошлом году мы приобрели 14 единиц техники и 36 комплектов ранцевых огнетушителей", — рассказал Маленко.

По словам директора, в нацпарке отлично зарекомендовали себя пожарные прицепы к тракторам. "Они для нас гораздо эффективней, чем (привычные) пожарные машины, поскольку позволяют подбираться (к очагам) в любых буреломах", — пояснил Маленко.

ФГБУ Национальный Парк "Валдайский" находится в северной части Валдайской возвышенности, протяженность его с севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км. Парк расположен на территориях Окуловского, Валдайского и Демянского районов Новгородской области.