Маленко отметил, что ситуация с пожарами в течение двух последних лет в нацпарке складывается благополучно. За это время на территории парка был зарегистрирован единственный и небольшой пал травы.
Директор нацпарка добавил, что большую роль в обеспечение пожарной безопасности сыграли значительные закупки спецтехники. "Так, в прошлом году мы приобрели 14 единиц техники и 36 комплектов ранцевых огнетушителей", — рассказал Маленко.
По словам директора, в нацпарке отлично зарекомендовали себя пожарные прицепы к тракторам. "Они для нас гораздо эффективней, чем (привычные) пожарные машины, поскольку позволяют подбираться (к очагам) в любых буреломах", — пояснил Маленко.
ФГБУ Национальный Парк "Валдайский" находится в северной части Валдайской возвышенности, протяженность его с севера на юг — 105 км, с запада на восток — 45 км. Парк расположен на территориях Окуловского, Валдайского и Демянского районов Новгородской области.