"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, при организации полетов авиакомпанией "Ред Вингс" (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", — сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Как полагает следствие, 13 августа "ответственные за техническую эксплуатацию воздушного судна лица из числа работников авиакомпании АО "Ред Вингс" приняли решение о выполнении авиарейса по маршруту Анталья — Москва (Жуковский) для перевозки 406 пассажиров при неисправности установки, отвечающей за систему кондиционирования внутри воздушного судна и обеспечение запуска двигателей без использования наземного оборудования".

"В результате допуска к осуществлению полёта воздушного судна возникла реальная угроза безопасности жизни или здоровья пассажиров вследствие их длительного пребывания внутри салона самолета, в котором была зафиксирована высокая температура воздуха", — сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что в рамках расследования будут проверены иные возможные факты оказания небезопасных услуг авиакомпанией.

Накануне СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в парке самолетов Boeing 777. Во вторник перевозчик продолжил корректировать расписание, в частности, отменив рейс Жуковский — Шарм-эль-Шейх и задержав рейсы из Уфы в Алма-Ату и обратно.

До этого сообщалось о задержке двух рейсов Red Wings из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно: первый должен был отправиться 12 августа, второй — 13 августа. Рейсы были задержаны более чем на сутки.

Росавиация рекомендовала Red Wings привлечь воздушные суда у других авиакомпаний. Договоренность о перевозке пассажиров была достигнута с авиакомпанией "Икар".

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, сформирован из 20 региональных Superjet 100.