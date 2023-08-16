"В 2023 году по сравнению с 2022 годом поток посетителей парка увеличился на 25%", — сказала Трушина.

Она напомнила, что парк является объектом историко-культурного наследия.

"В этом году появилось семь новых объектов. Открылся детский центр "Лакосмик" на месте бывшего конного театра, появился картинг, двухъярусная свадебная карусель, произошло обновление концепции кафе "Фонтан" и открылось новое гастрокафе "Сад". К летнему сезону в парке "Ривьера" было высажено 11,3 тыс. единиц цветов, 3,5 тыс. кустов самшита, произведена обрезка 650 пальм", — рассказала замдиректора.

По ее словам, к летнему сезону были модернизированы павильоны и кассы. Кроме того, была подготовлена яркая тематическая событийная программа. "Особенно шумно прошли День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности, локальный фестиваль "Сами мы местные", — отметила она.

"Излюбленным местом для гостей парка стал обновленный Розарий. В 2022 году была проведена глобальная реконструкции, впервые за 50 лет. В этом году жители и гости города застали первый полный сезон цветения роз. В данный момент Розарий можно назвать самой большой и, главное, "живой" фотозоной", — отметила Трушина.

По ее словам, ведутся ежедневные работы для поддержания парка в соответствующем состоянии вне зависимости от времени года и количества туристов. Перед летним сезоном были проведены дополнительные работы по санитарной обработке и обрезке деревьев, пройдена проверка аттракционной техники, обновлены фасады павильонов и касс. На парк ежедневно воздействует огромная антропогенная нагрузка и, чтобы облегчить и равномерно распределить трафик по территории парка, появляются новые интересные проекты не только на главное аллее, но и на второстепенных.

"Большим спросом пользуют и спортивные объекты, такие, как баскетбольная площадка, спортивные тренажеры, настольный теннис, воркаут площадка, йога-площадка и открытая шахматная гостиная", — добавила заместитель директора парка.