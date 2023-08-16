"В ходе надзорных мероприятий 16.08.23 в международном аэропорту Новосибирска установлены факты отказа пассажирам авиакомпанией "Сибирь" в воздушной перевозке в связи с отсутствием мест на борту самолетов, следовавших по маршруту Новосибирск-Москва", — говорится в сообщении.

Причиной нехватки мест стало позднее прибытие самолета с трансферными пассажирами из аэропорта Иркутска и их опоздание на стыковочный рейс, отметили в ведомстве.

По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей авиационных услуг.

"Интерфакс" направил запрос в S7 с просьбой прокомментировать информацию прокуратуры.