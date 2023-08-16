"20 августа будет временно закрыто движение для транспорта на ряде набережных в центре города в связи проведением полумарафона "Лужники", — говорится в телеграм-канале департамента.

Движение будет закрыто с 7:30 до 12:00 на улице Хамовнический Вал, с 7:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной, с 8:00 до 11:30 на Москворецкой набережной, с 8:00 до 11:40 на Кремлевской набережной, с 8:00 до 12:00 на Пречистенской и Фрунзенской набережных, с 8:10 до 11:00 на Устьинской набережной, а также с 8:10 до 11:15 на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных.

Также 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений.

В департаменте попросили пассажиров быть внимательными и строить маршруты заранее.