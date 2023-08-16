«Регулярные рейсы в столицу Республики Куба будут выполняться авиакомпанией «Россия», начиная с 24 декабря 2023 года, два раза в неделю — по средам и воскресеньям», — говорится в сообщении пресс-службы Группы «Аэрофлот»

Продажи билетов в Гавану открываются в среду, 16 августа.

Гавана станет вторым пунктом Кубы, в которые выполняет полеты Группа «Аэрофлот». В июле были открыты регулярные рейсы на популярный кубинский курорт Варадеро.

Решение о возобновлении воздушного сообщения с Кубой было озвучено в мае 2023 года, в ходе визита на Кубу российской делегации во главе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.