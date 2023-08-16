"Посетители выставки "Николай II. Семья и престол" в рамках последнего специального показа увидят уникальный документ из собрания Государственного исторического музея. Это бланк письма с автографами императора Николая II, императрицы Александры Федоровны, цесаревича Алексея Николаевича, великой княжны Ольги Николаевны, великой княжны Татьяны Николаевны, великой княжны Марии Николаевны и великой княжны Анастасии Николаевны", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, автографы выполнены чернилами на внешнем развороте бланка письма размером 20 на 12,5 см, с типографской надписью "Петергофъ". Первой свое имя поставила Александра Федоровна, затем Николай II, цесаревич Алексей и его сестры. "Видно, что они стремились к единообразию: все имена украшают росчерки, у кого-то — достаточно простые, у кого-то — продуманно- витиеватые. Автографы относятся к середине 1910-х годов и дают представление о почерках всех членов монаршей семьи", — подчеркнули в пресс-службе.

Спецпоказ дополняет фотография императорской семьи 1913 года, выполненная в ателье "Боассонна и Эгглер", пользовавшимся монопольным правом на тиражирование большинства портретов царской семьи. Данный снимок стал последним официальным изображением императора Николая II с семьей.

"Автографы представителей последней царской семьи часто встречаются в музейных и библиотечных собраниях, однако в таком варианте — всех вместе — большая редкость", — отмечается в сообщении.

Выставка "Николай II. Семья и престол" открылась 21 апреля и посвящена последнему российскому императору, 155 лет со дня рождения которого исполняется в 2023 году. В экспозиции представлено около 400 предметов. Ряд представленных в экспозиции фотографий происходит из дворцов в Царском Селе и Петергофе, часть сделана в личных покоях царской семьи, что придает им мемориальный статус.

Выставка акцентирует внимание на двух темах: "Николай II — глава империи" и "Николай II — глава семьи". Значительное место отведено показу двух важнейших династических событий — коронации императора Николая II (1896 год) и празднования 300-летия дома Романовых (1913 год).

Выставка завершит работу 11 сентября.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров.