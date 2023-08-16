"По результатам обработки проб, отобранных 11 августа в акватории Авачинской губы и в прибрежной акватории, прилегающей к Халактырскому пляжу, выявлено дальнейшее "цветение" динофлагеллят Alexandrium tamarense-complex", — говорится в сообщении.

Динофлагелляты этого рода микроводорослей являются продуцентами сакситоксина — яда нейропаралитического действия, который во время "цветения" воды этими видами динофлагеллят накапливается в беспозвоночных — моллюсках, морских ежах, крабах.

В акватории Авачинской губы вдоль центральной набережной Петропавловска-Камчатского численность динофлагеллят составила 288 тыс. клеток/л. В бухте Малолагерная и в акватории, прилегающей к Халактырскому пляжу в пригороде краевого центра — 33 тыс. клеток/л и 0,27 тыс. клеток/л соответственно.

"В странах с развитой марикультурой при численности динофлагеллят этого рода микроводорослей 0,5-1,0 тыс. клеток/л вводится контроль токсинов (сакситоксина) в беспозвоночных. По данному показателю в настоящее время ситуация в акватории, прилегающей к Халактырскому пляжу, относительно безопасна, на остальных обследованных участках морской акватории требуется соблюдать дополнительные меры контроля и осторожности", — подчеркивается в сообщении.

Минприроды края настоятельно рекомендует воздержаться от употребления в пищу двустворчатых моллюсков, морских ежей и крабов, выловленных в акватории Авачинской губы, до середины сентября.

На Камчатке в сентябре 2020 года местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

Одной из приоритетных версий явления ученые называли так называемый "красный прилив" — опасное явление, вызванное скоплением микроскопических водорослей, выделяющих токсины.

Позднее вице-президент РАН Андрей Адрианов подтвердил, что причиной массовой гибели животных на Камчатке стали природные факторы — воздействие токсинов, выделяемых микроводорослями, а также образование массовых заморов на морском дне в результате того, что произошло существенное обеднение воды кислородом.