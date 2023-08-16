"На период проведения мероприятий в рамках Международного фестиваля университетского спорта...с 16 августа по 2 сентября 2023 года...запретить использование сверхлегких и легких пилотируемых гражданских воздушных судов над территориями соревновательных объектов", — указано в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа. На этот период в двух частях города, в центре около пруда и возле Дворца дзюдо в Академическом районе, уже запретили продажу алкоголя.