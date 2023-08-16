"В нем примут участие детские оркестры уральского региона, взрослые оркестры из Нижегородской области, республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и Азербайджана. Свои программы также представят главный городской оркестр Екатеринбурга "УралБэнд" под руководством Александра Павлова, Самарский муниципальный духовой оркестр "SAMARA-BAND" Марка Когана, Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова", — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что 17 и 18 августа события фестиваля будут проходить в киноконцертном театре "Космос". Кроме того, вечером 18-го участники выступят в Летнем театре в парке культуры и отдыха имени Маяковского.

"Кульминацией фестиваля станет марш-парад духовых оркестров к памятнику Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, который начнется в 11:00 19 августа", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что свое 300-летие Екатеринбург будет отмечать 19 августа. В тот же день в городе стартует Международный фестиваль университетского спорта.