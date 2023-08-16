"С 5 сентября 2023 года из астраханского аэропорта увеличится количество рейсов на московском направлении. Новый перевозчик — авиакомпания Smartavia — приступит к выполнению полетной программы в "Шереметьево", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться самолетами Boeing-737-800 вместимостью 189 кресел 3 раза в неделю.

В настоящее время из Астрахани в Москву осуществляется до семи рейсов в день, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла. Перевозками занимаются "Аэрофлот", авиакомпании "Россия" и "Победа", входящие в группу "Аэрофлот".

Международный аэропорт "Астрахань" имени Б. Кустодиева имеет статус аэропорта федерального значения. В январе-июне 2023 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года — до 367,6 тыс. человек.

Smartavia базируется в аэропортах Архангельска, Санкт-Петербурга и Москвы. По информации на сайте компании, она осуществляет полеты более чем по 60 российским направлениям.