"Сейчас в парке проводится проверка в связи с поступившей информацией о нахождении опасного устройства. Парк временно закрыт", — сказали в пресс-службе парка.

В минувший вторник парк Зарядье также был временно закрыт для посетителей из-за информации о нахождении на территории парка неопознанного устройства. Он возобновил работу после окончания проверки.

Позднее в пресс-службе Государственного исторического музея сообщили, что 16 августа будут закрыты Палаты бояр Романовых, которые расположены на территории парка.