"Гости праздника научатся плести китайские фенечки и фигурные узелки на удачу, пройдут краткий курс по искусству каллиграфии, где напишут иероглифы "дружба", "богатство", "здоровье" и "мир"", — говорится в сообщении.

Также на фестивале можно будет примерить национальные китайские костюмы и сделать памятные фотографии. Во время чайной церемонии расскажут о разных сортах чая, особенностях заварки и процесса ферментации, а затем для гостей пройдет дегустация. Искусству Поднебесной жителей и гостей города обучит Институт Конфуция Благовещенского государственного педагогического университета.