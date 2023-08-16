Согласно материалам на сайте госзакупок, соответствующий контракт на разработку рабочей документации Кольский научный центр (КНЦ) РАН заключил с ООО "Союз-Проект" (Апатиты). Стоимость контракта составила 798 тыс. рублей.

В проекте договора говорится, что подрядчику нужно выполнить топографическую съемку на участке протяженностью более 5,3 км, разработать отдельные инженерные сооружения и предусмотреть элементы благоустройства.

В частности, требуется оформить входные группы со стороны Териберки и ГЭС, продумать ограждение у обрыва со стороны реки Териберка, настил-мост через ручьи и болотистые места, указатели направлений и информационные щиты. Кроме того, для спуска в ущелье потребуется установка металлической лестницы с рифлеными ступеньками.

Первые упоминания о селе Териберка относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В 2015 году поморское село Териберка стало широко известным благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В том же году здесь начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка". Ежегодно в Териберку приезжает более 40 тыс. туристов.

В сентябре 2021 года был основан природный парк "Териберка". В радиус особо охраняемой природной территории не вошло село, но включены требующие охраны локации.

Ранее, при подготовке комплексного экологического обследования Териберки ученые КНЦ РАН обнаружили в пределах будущего природного парка 31 вид из Красной книги Мурманской области и семь видов из Красной книги России. Кроме того, вблизи Териберки в 2010 году во время прокладки дороги для нужд Штокмановского месторождения была обнаружена стоянка древнего человека из 14 жилищ, где археологи собрали 160 тыс. исторических находок.

Нижне-Териберская ГЭС входит в состав каскада Туломских и Серебрянских ГЭС ПАО "ТГК-1". Введена в эксплуатацию в 1987 году. Она работает в режиме водотока совместно с Верхне-Териберской ГЭС. Одна из особенностей — использование Баренцева моря в качестве нижнего бьефа.