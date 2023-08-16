Аргументируя свое мнение, эти респонденты отмечают хороший сервис в гостиницах, развитие туристической инфраструктуры в различных регионах, транспортную доступность, отмечают социологи.

В свою очередь, сограждан, считающих, что условия для внутреннего туризма стали хуже, оказалось более чем впятеро меньше (9%), показывают результаты исследования.

По данным ФОМ, эти респонденты, обосновывая свои оценки условий для внутреннего туризма, говорят о высокой стоимости отдыха и туристических поездок.

Согласно исследованию, почти каждый шестой россиянин (17%) не видит каких-либо изменений условий для внутреннего туризма за данный период, еще почти каждый четвертый (24%) не знает, что можно сказать по этому поводу.

Опрос был проведен 21-23 июля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ в 53 регионах.