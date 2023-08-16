"Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу — отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость", — сообщил дипломат.

Он отметил, что сейчас Россия и Иран находятся "в самом начале пути реализации" соглашения о безвизовых групповых туристических поездках.

"Если мы хотим увеличить турпоток между нашими странами, конечно, одна из потребностей — создать совместные авиакомпании. Сегодня количество рейсов между нашими странами ограниченно, их число нужно увеличить в разы. И необязательно ограничиваться Москвой и Тегераном, хотя и между столицами не очень-то много рейсов", — уточнил Джалали.

Россия и Иран с 1 августа запустили безвизовый туристический обмен. В его рамках туристы из обеих стран смогут путешествовать без визы две недели в составе организованных групп от пяти до 50 человек.