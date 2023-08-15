"Авиакомпания информирует, что все три имеющиеся в парке воздушных судна Boeing 777 исправны и выполняют полеты. Начиная с 11:00 UTC 16.08.23 мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте", — сообщила компания.

Также она проинформировала об изменении расписания рейсов на 15-17 августа.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух из трех имеющихся в ее парке самолетов Boeing 777.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг со стороны компании.