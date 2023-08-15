"Большую популярность набирает пеший туризм, у нас для этого есть все условия. Осенью будут готовы для тестирования три новые экотропы", — написал Коков в своем телеграм-канале по итогам встречи с замглавы Минэкономразвития РФ Сергеем Назаровым и гендиректором "Кавказ.РФ" Андреем Юмшановым.

Глава региона также сообщил, что к концу года на территории курорта "Эльбрус" будет создана новая зона катания.

"На высоте 3500 метров над уровнем моря создается новая зона катания — канатная дорога EL3, она готова к пусконаладке. Еще одна трасса — ЕL6 — также в работе", — отметил Коков.

Все объекты планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года.

Горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 15 км трасс различной сложности и сеть подъемников.