"Глава ведомства поручил руководителю Западного МСУТ СК России Выменцу П.С. возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings", — сообщили в СКР.

По данным СК, в СМИ широко распространяется информация о том, что с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов ряда стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777. Во вторник перевозчик продолжает корректировать расписание.

По информации перевозчика, всем пассажирам авиакомпания предлагает размещение в гостиницах. Трансфер до гостиниц и из гостиницы в аэропорт будет осуществлен за счет средств авиакомпании.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Парк перевозчика, помимо трех дальнемагистральных Boeing 777, сформирован из 20 региональных Superjet 100.