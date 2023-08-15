"Расширяем в Сочи сеть отелей, работающих по системе "ультра все включено". Сегодня соглашение о строительстве подписали совместно с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым и инвесторами", — написал градоначальник в своем телеграм-канале.

По его словам, в 2027 году в поселке Якорная Щель появится гостиничный комплекс категории 4* на 2,2 тыс. номеров с развитой инфраструктурой для отдыха семей с детьми. В результате город получит 2,5 тыс. новых рабочих мест и еще один современный курортный кластер на побережье.

"Реновация и новое строительство в рамках инвестиционного соглашения ожидает и наш легендарный "Спутник" в Хостинском районе. Сейчас это гостиница Alean Family resort & SPA Sputnik категории 4*. В летний период ее загрузка составляет свыше 100%. Мы отмечаем высокий спрос на отдых по системе "все включено" и видим необходимость расширять эту сеть. На территории возведут новый корпус на 319 номеров, увеличив более чем в два раза существующую емкость. Рядом появится акватермальная зона и амфитеатр. Отель станет пятизвездочным", — сообщил Копайгородский.

По его словам, в курортную инфраструктуру Сочи от реализации этих проектов будет вложено 36,6 млрд рублей.