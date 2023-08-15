"После получения удовлетворительных результатов воды по микробиологическим показателям купание в зоне отдыха "Путяевский пруд №1" (ВАО) вновь разрешено, знаки о запрете купания демонтированы", — говорится в сообщении.

В настоящее время разрешено купание в девяти зонах отдыха: Путяевский пруд №1 (Восточный административный округ); пляж "Динамо" (Северный административный округ); Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (Северо-Западный административный округ); Мещерское (Западный административный округ); Большой городской пруд, Школьное озеро и Черное озеро (Зеленоград); Тропарево (Юго-Западный административный округ).

Специалисты в течение всего летнего сезона контролируют ход подготовки и обеспечения безопасности зон отдыха: осуществляют мониторинг за соблюдением санитарных норм, проводят отбор проб воды и песка. При выявлении нарушений даются предписания о замене песка, очистке водоемов, проведении обработок. В случае неудовлетворительных проб воды в купальном водоеме дается предписание о временном запрете купания.