"С начала года у нас 44 происшествия, 36 человек погибли, в том числе пятеро детей. Удалось спасти 24 человека", — сказала Нестерова в прямом эфире на официальной странице регионального правительства в соцсети "ВКонтакте".

Также с начала года зафиксировано четыре аварии с маломерными судами, в результате которых один человек погиб, четверо спасены.

Нестерова отметила, что несмотря на специально отведенные детские зоны на пляжах и умение ребенка плавать, родитель должен находиться с ним в воде на расстоянии вытянутой руки. Также она напомнила, что надувные круги и нарукавники это не спасательные средства.

"Несовершеннолетних на водный объект одних подпускать нельзя, особенно детей до 12-13 лет", — сказала Нестерова.

Она также обратила внимание собственников надувных лодок на правила пользования маломерными судами. В частности, по ее словам, сапборды нужно использовать на безопасных водоемах, где нет судоходства.

В настоящее время в регионе работают 42 пляжа.