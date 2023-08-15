"В этом году в рамках госпрограммы "Дети Кубани" планируют оздоровить более 41 тыс. несовершеннолетних, в том числе нуждающихся в особой заботе государства. Для этого из бюджета выделили 1,6 млрд рублей", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в лагерях и санаториях уже отдохнули почти 28 тыс. ребят.

"Если родители приобрели путевку за собственные деньги, можно подать заявление на возращение части потраченных средств. Частичную компенсацию уже получили более 600 человек", — пояснили в пресс-службе.