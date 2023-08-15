"Предприниматели провинции Хубэй рассказали, что хотели бы восстановить культурное наследие – Великий чайный путь, который пролегал в XVI-XIX веках между Азией и Европой и был вторым по объемам торгового оборота после Великого шелкового пути. Китайские предприниматели заинтересованы также в развитии туризма", — говорится в сообщении пресс-службы МТПП.

Президент МТПП Владимир Платонов заверил бизнесменов из Китая, что в Москве и России появилось много дистрибьютеров, которые разбираются в китайском чае и культуре чайных церемоний.

"Они не просто его продают – проводят чайные церемонии, знают технику и посуду, из которой его можно пить. Если вы заинтересованы, мы готовы вас с ними связать, предоставить все контакты для того, чтобы вы организовали торговые каналы", — сказал он на встрече с китайскими коллегами.

Хубэй – провинция на востоке центральной части Китая. Столица – город Ухань.