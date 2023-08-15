Бенефициар ГК "Гама" Дмитрий Галкин обратился к губернатору региона Глебу Никитину с просьбой посодействовать включению проекта компании "Золотое Кольцо" (круговой круиз "Нижний Новгород — Москва — Нижний Новгород) в эту программу на встрече главы области с предпринимателями, которая проходит во вторник.

"У нас просьба — включить проект "Золотое Кольцо" в количестве 10 единиц (флота — ИФ), для того чтобы мы смогли их построить, и реализовать это не на территории других регионов, а на территории Нижегородской области", — сказал Галкин.

Отвечая на вопрос губернатора, на какой судоверфи планируется строить суда, Галкин сообщил, что "есть несколько вариантов".

"В том числе мы готовы взяться за это сами. У нас есть все для этого документы, проект наш, мы знаем как это делать. И мы это сделали", — сказал он.

Губернатор поручил поддержать включение проекта "Гамы" в этот формат господдержки, "если он получит развитие".

ГК "Гама" в этом году возродила маршрут "Московской кругосветки", рейсы выполняет трехпалубный круизный теплоход-колесник ПКС-180 "Золотое кольцо" по маршруту "Нижний Новгород — Москва (Северный речной вокзал) — Москва (Южный речной вокзал) — Нижний Новгород". От Нижнего Новгорода теплоход идет по Волге, обратно — по Оке.

Как сообщалось, судно проекта ПКС-180 построено на судостроительном заводе "Лотос" (входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) в прошлом году, судовладельцем и оператором первого судна стало ООО "Волгасервис "(входит в группу "Гама"). В мае текущего года "Лотос" спустил на воду второе судно этого проекта для "Гамы".

Также сообщалось, что президент РФ поручил правительству к 1 марта 2024 года принять решение о выделении с 2025 года средств ФНБ на программу льготного лизинга гражданских судов в части дополнительного строительства не менее 200 пассажирских судов.