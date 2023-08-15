Согласно данным онлайн-табло аэропорта Уфы, вылет, изначально запланированный на 9:10 (7:10 мск), состоялся в 18:34 по местному времени.

Таким образом, время задержки составило более 9 часов.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь из Уфы в 17:45 по местному времени.

Рейс выполняется на самолете Superjet 100. На него были зарегистрированы 97 пассажиров, в том числе 10 несовершеннолетних.

Обратный рейс в Уфу из Алма-Ату, запланированный на 14:05 по местному времени, был перенесен на 22:00 (19:00 мск, 21:00 по уфимскому времени). Таким образом, время задержки составит почти 8 часов.

Red Wings с 12 августа допустила несколько длительных задержек рейсов из-за неисправности двух Boeing-777. Во вторник перевозчик продолжает корректировать расписание.