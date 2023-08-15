Открытие "Волгоградского факела" состоится в День российского кино, 27 августа, в Новом экспериментальном театре. Отмечается, что в текущем году фестиваль посвящен 80-летию Сталинградской Победы.

"Отличительная особенность фестиваля в этом году — включение отдельным блоком репертуара фильмов о войне "Сталинградская сирень" в качестве традиционного смотра патриотических киноработ", — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдет профессиональный смотр-конкурс фильмов при участии звезд отечественного кино и театра. Помимо этого, на суд зрителей в трех конкурсных программах представят полнометражные, документальные и короткометражные фильмы.

Кроме того, в Волгоградском институте искусств и культуры состоятся мастер-классы по сценической речи, сценическому бою, движению и анимации. В молодежном театре 28 и 29 августа пройдут два спектакля малых форм — "Кузанаста" и "А как вы изволите поживать?". Жителей муниципалитетов также ждут встречи с артистами, которые пройдут в форматах концертных программ и творческих вечеров.

Кинофестиваль завершится 31 августа в волгоградской филармонии.