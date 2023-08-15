"С начала 2023 года льготникам Ставропольского края по линии социального фонда России предоставлено более 2,2 тыс. путевок на санаторно-курортное лечение на общую сумму более 63 млн рублей", — приводятся в сообщении слова руководителя регионального отделения СФР Елены Долговой.

Правом получения путевок воспользовались люди с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие в результате техногенных катастроф и другие.

Отмечается, что право на санаторно-курортную путевку имеют только те, кто сохранил набор соцуслуг в натуральном виде в части санаторно-курортного лечения. В него входят лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно.

Профиль санатория, в который предоставлена путевка, определяется для льготника в соответствии с рекомендациями его лечащего врача и врачебной комиссии. Для обеспечения бесплатного проезда льготников к месту лечения краевое отделение социального фонда оформило в этом году 3,5 тыс. электронных проездных билетов.