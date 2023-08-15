"С 17 по 19 августа с 21:00 до трех часов ночи в Гатчинском парке состоится фестиваль "Ночь света". Тема фестиваля — взгляд в будущее. В экспозиции будут собраны 20 световых и медиа инсталляций, серия студенческих творческих работ и NFT-выставка. В программе работы не только российских художников, но и участников из Туниса, Турции, Испании и Франции", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в текущем году маршрут будет обновлен: зрители впервые войдут ночью в Собственный сад, увидят преображенное светом Арсенальное каре. Маршрут протянется по парку до острова Любви и Ботанических садов.