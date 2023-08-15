Со стороны Петербурга в поход выйдет, в частности, возрожденный катер 1939 года "Лукулл".

"Событие грандиозное, и мы хотим его сделать обязательно ежегодным, чтобы это была музейная регата", — сказал Ковриков.

Таким образом, объяснил он, ГМЗ "Петергоф" и калининградский "Музей Мирового океана" стремятся возродить традицию парусных походов на Балтике, существовавшую и в императорской России, и в Советском Союзе: так, Всесоюзная парусная регата в акватории Балтийского моря действовала до 1988 года, маршрут гонки простирался на 1000 миль.

"Мы начали возрождение этого "парусного единства" между двумя регионами, между музеями таким походом. Уже из Калининграда наши коллеги пришли к нам. И 18 августа в 13:00 состоится торжественная церемония отправки судов в Калининград, где 26 августа они примут участие в фестивале "Водная ассамблея", — сказал Ковриков.

Генеральный директор "Музея Мирового океана" Светлана Сивкова сообщила, что в "Водной ассамблее" поучаствуют исторические суда, ожидается гонка на шлюпках.

"Думаю, что традиция больших балтийских регат должна закрепиться — и каждый год перед фестивалем "Водная ассамблея" должна быть проведена регата "Россия на Балтике"", — сказала она.

Морской поход стал частью совместного проекта по открытию музейных резиденций на Балтике, которые будут созданы в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между ГМЗ "Петергоф" и "Музеем Мирового океана" в ноябре 2022 года.

Организаторами регаты, помимо двух музеев, также выступили Федерация парусного спорта Калининградской области и яхт-клуб Санкт-Петербурга.